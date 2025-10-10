Перейти к материалам

Минюст РФ объявил «иноагентом» поэтессу Полину Барскову

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

В него включены:

  • поэтесса и филолог Полина Барскова;
  • журналист издания The Barents Observer Денис Загорье;
  • автор ютьюб-канала «Выход есть!» Василий Садонин;
  • правозащитник Тимур Тухватуллин;
  • блогер Алексей Шевцов;
  • медиапроект «Острый угол».

Среди прочего Минюст обвиняет новых фигурантов реестра «иноагентов» в том, что они распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничают с другими «иностранными агентами» и «нежелательными» организациями, а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.