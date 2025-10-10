Минюст РФ объявил «иноагентом» поэтессу Полину Барскову
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».
В него включены:
- поэтесса и филолог Полина Барскова;
- журналист издания The Barents Observer Денис Загорье;
- автор ютьюб-канала «Выход есть!» Василий Садонин;
- правозащитник Тимур Тухватуллин;
- блогер Алексей Шевцов;
- медиапроект «Острый угол».
Среди прочего Минюст обвиняет новых фигурантов реестра «иноагентов» в том, что они распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничают с другими «иностранными агентами» и «нежелательными» организациями, а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.