Минюст РФ объявил «иноагентом» поэтессу Полину Барскову

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

В него включены:

поэтесса и филолог ;

журналист издания The Barents Observer Денис Загорье;

автор ютьюб-канала «Выход есть!» Василий Садонин;

правозащитник Тимур Тухватуллин;

блогер Алексей Шевцов;

медиапроект «Острый угол».

Среди прочего Минюст обвиняет новых фигурантов реестра «иноагентов» в том, что они распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничают с другими «иностранными агентами» и «нежелательными» организациями, а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.