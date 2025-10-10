Администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией на пути в США

Министерство транспорта США предложило запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией на маршрутах в Соединенные Штаты Америки и из них, сообщило агентство Reuters 10 октября.

Американские власти считают, что существующая практика ставит авиакомпании США в невыгодное положение. Как отмечает агентство, Россия в 2022 году запретила американским перевозчикам летать над своей территорией, но этот запрет не затронул авиакомпании Китая.

Минтранс США считает, что эта ситуация «несправедлива и привела к существенному неблагоприятному влиянию на конкурентоспособность американских авиаперевозчиков».

Решение министерства транспорта может повлиять на некоторые рейсы в США, которые выполняют авиакомпании Air China, China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern, указывает агентство. При этом в материалах ведомства не упоминается авиакомпания Cathay Pacific, базирующаяся в Гонконге.

Как указывает Reuters, предложение США касается только пассажирских авиаперевозок, но не грузовых рейсов.

Министерство транспорта 9 октября дало китайским перевозчикам два дня на то, чтобы ответить на требование властей США. Окончательное решение может вступить в силу уже в ноябре. При этом неясно, какие меры могут применить США к китайским авиакомпаниям в случае, если они продолжат летать над Россией.

Россия в 2022 году запретила авиакомпаниям США и многим другим иностранным перевозчикам летать над своей территорией в ответ на то, что Вашингтон запретил российским авиакомпаниям летать над Соединенными Штатами после вторжения РФ в Украину.