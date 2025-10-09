В Бельгии задержали троих подозреваемых в подготовке теракта. По некоторым данным, его целью должен был стать премьер страны

В Антверпене задержали троих молодых людей, которых подозревают в подготовке покушений на политиков, включая, вероятно, премьер-министра страны Барт де Вевера, сообщает агентство Belga со ссылкой на прокуратуру.

Задержанным 18, 23 и 24 года. По данным прокуратуры, они готовили «теракт, вдохновленный джихадистской идеологией». Их задержали в ходе обысков, во время которых правоохранительные органы нашли предметы для сборки самодельного взрывного устройства. Прокуратура полагает, что подозреваемые планировали прикрепить взрывное устройство к дрону.

Один из задержанных был отпущен на свободу, а двое других предстанут перед следственным судьей 10 октября.

По данным некоторых бельгийских СМИ и агентства AFP, целью покушения мог быть премьер-министр страны Барт де Вевер, но официального подтверждения этой информации нет. Обыски проходили в нескольких сотнях метров от его частного дома, пишет агентство Belga. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево написал, что «глубоко шокирован» новостью о готовящемся нападении на премьер-министра Барта де Вевера.