В Армении задержали антивоенную активистку Лилию Манюхину, объявленную в розыск в России

В Армении задержали 29-летнюю россиянку Лилию Манюхину, которая находится в розыске в России по уголовному делу, возбужденному после расклейки антивоенных листовок. Об этом сообщило издание Civilnet.

Манюхину задержали по запросу РФ еще 30 августа 2025 года, уточнил ее адвокат Рубен Ерицян.

Суд в Армении отправил девушку под арест на 40 дней, затем этот срок был продлен еще на два месяца по запросу Минюста Армении. По словам адвоката, Манюхина подала заявление о политическом убежище. Девушка находится в следственном изоляторе в ожидании решения миграционной службы.

Как пишет «Мемориал», в апреле 2022 года Манюхина вместе с двумя друзьями, Кириллом Тимофеевым и Анастасией Поляковой, расклеивала антивоенные листовки, когда к ним подошел неизвестный мужчина (позже выяснилось, что его зовут Юрий Коровин) и начал агрессивно с ними разговаривать. По их словам, когда Манюхина начала снимать происходящее на телефон, тот выбил у нее телефон из рук и затем ударил по голове. Тимофеев вступился за Манюхину и началась драка. Коровин угрожал пистолетом, но Манюхина в какой-то момент вытащила оружие у него из кобуры. После этого Тимофеев разобрал пистолет и выбросил его.

В отношении Тимофеева, Манюхиной и Поляковой возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия (пункты «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ), суд отправил их в СИЗО. Коровин ходатайствовал о прекращении дела: фигуранты выплатили ему компенсацию в размере 300 тысяч рублей. В марте 2023 года Тверской районный суд Москвы назначил обвиняемым реальные сроки лишения свободы, но заменил их на принудительные работы. Позже Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру. Прокурор переквалифицировал обвинение на более жесткую статью о хищении оружия группой лиц с применением насилия (пункты «а» и «г» части 3 статьи 226).

Манюхина и Тимофеев, находившиеся под подпиской о невыезде, уехали из России. В июне 2024 года их объявили в розыск. В октябре 2024 года Полякову приговорили к шести годам годам колонии, но в мае нынешнего года приговор изменили на пять лет условного срока.