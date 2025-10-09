Совет Федерации предложил отменить специальный налоговый режим для самозанятых уже с 2026 года

Совет Федерации рекомендовал правительству досрочно завершить налоговый эксперимент для самозанятых — в 2026-м, а не в 2028 году, как планировалось ранее.

Соответствующее постановление было опубликовано 8 октября. Оно подготовлено по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова, который прошел 23 сентября.

На встрече с сенаторами, пишут «Ведомости», министр говорил, что в 2026 году следует только начать работу по переработке концепции режима самозанятых и внесению изменений в законодательстве, так как срок окончания эксперимента «уже не за горами». Решетников также подчеркивал, что «до 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется, это принципиальная позиция правительства». 24 сентября Минэкономразвития выпустило пресс-релиз, в котором вновь подчеркнуло, что досрочно отменять специальный налоговый режим для самозанятых не планируется.

Специальный налоговый режим для самозанятых появился в России в 2019 году сроком на 10 лет. Самозанятые отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами.

На конец августа в России было зарегистрировано 14,3 миллиона самозанятых, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ФНС. По прогнозу ФНС, к 2028 году, когда планировалось закончить эксперимент, в России должно было быть около 18 миллионов самозанятых.

Ранее российские власти заявляли, что компании могут злоупотреблять режимом для самозанятых, чтобы минимизировать налоговые отчисления.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября оценить эффективность внедрения специального налогового режима для самозанятых.

В октябре стало известно, что Федеральная налоговая служба запустила в личных кабинетах самозанятых на сайте «Мой налог» опрос о желаемом уровне налога.

Как еще хотят изменить налоги в России

Минфин придумал еще один способ собрать больше налогов с бизнеса. Это затронет сотни тысяч предпринимателей по всей России Коротко — о рисках ужесточения налоговых условий для ИП на патенте 3 карточки