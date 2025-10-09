Европарламент призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие границы ЕС 

Европарламент призвал страны Европейского Союза сбивать воздушные цели, которые незаконно нарушают их границы, говорится в принятой 9 октября европейскими депутатами резолюции.

Депутаты «решительно осудили» нарушение воздушного пространства Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии со стороны России, а также намеренное вторжение беспилотников в зоны критической инфраструктуры Дании, Швеции и Норвегии. Европарламент также назвал вторжение дронов частью «гибридной войны и провокаций России против ЕС».

«Европарламент поддерживает любые инициативы, которые позволяют ЕС и его государствам-членам принимать скоординированные, единые и пропорциональные действия в ответ на все нарушения их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз», — говорится в резолюции.

Депутаты, в частности, приветствовали инициативу по созданию «стены дронов» ЕС. Они также считают, говорится в документе, что «масштабы диверсионной и гибридной деятельности России против ЕС равносильны государственному терроризму».

Кроме того, Европарламент призвал усилить эффективность санкций против РФ и третьих стран, а также расширить оборонное сотрудничество с Украиной.

Резолюции Европарламента — это политические призывы и высказывания европейских депутатов. Обязательной силы они не имеют.

Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство стран ЕС и НАТО. Кроме того, в последние месяцы власти европейских стран систематически сообщали о неопознанных беспилотниках, которые замечают над военными объектами, а также объектами критической инфраструктуры. Москва обвинения в причастности к нарушению воздушного пространства стран НАТО отвергает.

