Дроны ударили по заводу «Лукойла» в Волгоградской области. На территории предприятия начался пожар

Украинские беспилотники атаковали Коробковский газоперерабатывающий завод в Котово Волгоградской области, пишет Astra. На территории предприятия возникло возгорание, зафиксированное, в частности, проектом спутникового мониторинга лесных пожаров FIRMS, который ведет NASA.

Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что в Котовском районе в результате падения обломков дрона частично повреждено здание котельной. Также произошли пожары «на территории объектов топливно-энергетического комплекса», объявил губернатор, не став уточнять детали.

Также, по данным FIRMS, пожар возник на расположенной в Волгогорадской области нефтеперекачивающей станции «Ефимовка», которая принадлежит компании «Транснефть».

Коробковский газоперерабатывающий завод, входящий в группу «Лукойл», специализируется на комплексной переработке природного и попутного нефтяного газа и является крупнейшим подобным предприятием в Южном федеральном округе.

Минобороны РФ утром 9 октября заявило, что над территорией России за прошедшую ночь были сбиты 19 беспилотников. При этом в сообщении российских военных не упоминаются дроны, ликвидированные над Волгоградской областью.

Украинские дроны постоянно наносят удары по российским НПЗ и другим предприятиям топливно-энергетического комплекса, которые из-за атак зачастую вынуждены прерывать работу. Удары беспилотников — одна из причин дефицита топлива в России.

Читайте также

Топливный кризис в России разрастается: все больше АЗС закрываются, а в отдельных регионах вводят потолок цен на бензин и дизель. Справятся ли власти? 6 карточек