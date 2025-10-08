Задержан подозреваемый по делу о разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе

Задержан 29-летний житель Флориды Джонатан Риндеркнехт, подозреваемый в умышленном поджоге, который привел к крупному пожару в Лос-Анджелесе в январе, сообщает Минюст США 8 октября.

По версии следствия, Риндеркнехт, работавший водителем Uber, устроил пожар на туристической тропе в Пасифик-Палисейдс на севере Лос-Анджелеса 1 января.

Первоначально площадь пожара была относительно небольшой, но из-за сильных ветров распространение огня усилилось.

В итоге площадь пожара составила около 93 квадратных километров. Огонь затронул Пасифик-Палисейдс, Малибу и горы Санта-Моники. Погибли 12 человек, более 6800 зданий были разрушены.

последствия одного из самых разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе

Сгоревшие кварталы, дома знаменитостей и миллионеров Лос-Анджелеса Фотографии с вертолета

