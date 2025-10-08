Ютьюб-канал «Осторожно: Собчак» удалил интервью Сергея Григорьева-Апполонова. Роскомнадзор обнаружил в нем признаки «пропаганды ЛГБТ»

Канал «Осторожно: Собчак» на YouTube удалил интервью Сергея Григорьева-Апполонова по требованию Роскомнадзора. Как сообщила Ксения Собчак, надзорное ведомство обнаружило в интервью «признаки ЛГБТ-пропаганды».

«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы. Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — написала Собчак, добавив, что приносит извинения «и герою, и зрителям за это вынужденное удаление».

Сергей Григорьев-Апполонов — певец и блогер, использующий творческий псевдоним Grey Wiese. Родственник Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек International». Интервью Сергея Григорьева-Апполонова, который более 20 лет живет за пределами России, вышло на канале Собчак в сентябре.

