Выпускников медицинских вузов в России обяжут три года работать в заранее выбранной больнице. Госдума одобрила такой законопроект в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет студентов медицинских и фармацевтических вузов, поступивших на бюджет, заключать договор о целевом обучении и отрабатывать три года в обязательном порядке после окончания учебы.

Выпускники должны будут работать в той организации, которая указана в их договоре о целевом обучении. Выбирать регион и место отработки выпускники смогут сами. Трудоустроиться они должны будут в течение одного года после окончания вуза или колледжа. При неисполнении обязательств по договору им придется выплатить компенсацию за обучение и штраф в ее двукратном размере (это миллионы рублей).

Законопроект направлен на «обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами и преодоление кадрового дефицита», говорится на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке авторы указывают, что около 35% выпускников вузов и 40% выпускников колледжей впоследствии не работают в государственной или муниципальной системе здравоохранения, «не участвуя таким образом в реализации прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи».

«Для медицинского работника крайне важно сразу после „студенческой“ скамьи получить практический опыт работы, соответствующий государственным стандартам качества», — говорится в пояснительной записке.

Документ был внесен в Госдуму правительством России 29 августа. После первого чтения ему предстоит пройти стадию внесения поправок, а затем — второе и третье чтение, одобрение Совета Федерации и подпись у президента.

О подготовке этого законопроекта Минздравом России «Коммерсант» сообщал в начале февраля со ссылкой на документ (в открытом доступе на тот момент его не было). Эксперты Высшей школы экономики указывали, что в российской системе здравоохранения нарастает дефицит специалистов. В пояснительной записке кадровый дефицит оценивают в 29 тысяч врачей и 63 тысячи средних медицинских работников по данным 2023 года.