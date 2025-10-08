В центре Москвы задержали четверых нацболов. Они протестовали против политики ЦБ

В центре Москвы задержали четверых членов партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», которые протестовали против политики Центробанка, сообщают телеграм-каналы «Национальная правозащита» и «Осторожно, новости».

На опубликованных видео один из молодых людей стоит на парапете ограждения здания ЦБ, прикованный к забору наручниками. Он и несколько остальных скандируют: «Растущая инфляция уничтожает нацию». У входа во двор здания на земле разбросаны пятисотрублевые купюры «банка приколов» со штампом: «Ваши бумажки ничего не стоят».

В отдел полиции по Мещанскому району доставлены четверо: Ксения Носорова, Георгий Галкин, Виктор Кельн и Григорий Шакиров, сообщает телеграм-канал «Национальная правозащита». Что им вменяют — пока неизвестно.

В телеграм-канале партии говорится, что ее участники последовательно выступают против политики Центробанка, поскольку «постоянные повышения ключевой ставки и безостановочная инфляция опустошают карманы простых граждан России». Партия требует ввести фиксированные цены на основные продукты питания, остановить рост цен на бензин и пересмотреть политику ЦБ.