В Петербурге застрелили архитектора Александра Супоницкого

В Санкт-Петербурге застрелили архитектора Александра Супоницкого, рядом с ним в момент убийства была его 10-летняя дочь, сообщили РБК и «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Следственном комитете подтвердили информацию об убийстве, оно произошло в доме на Кременчугской улице. Имени погибшего СК не назвал. По версии следствия, утром 8 октября 73-летний потерпевший вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил 49-летнего соседа. Сосед выстрелил в мужчину из карабина, после чего спустился в свою квартиру и покончил с собой.

«Фонтанка» пишет, что стрелявшего зовут Константин Козырев. По информации издания, у лифта он направил в сторону Супоницкого и его дочери карабин «Сайга» и заставил их встать на колени. После этого он выстрелил архитектору в затылок. Затем стрелявший, как сообщает РБК, спустился в квартиру ниже (по данным СМИ, он там жил), поджег ее и застрелился.

Александр Супоницкий — основатель и председатель совета директоров группы компаний «Суарт» и член Союза архитекторов России. «Фонтанка» пишет, что наиболее известная из работ Супоницкого — наземный вестибюль станции метро «Горьковская», который был открыт после реконструкции в конце 2009 года. «Суарт» также разработала проект торгово-развлекательного комплекса «Адмирал» с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская».

По данным «Фонтанки», Козырев в прошлом был заместителем финансового директора строительного холдинга «Петротрест». В июле 2023 года Василеостровский суд зарегистрировал в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Оно было связано с невыполнением контракта на 233 миллиона рублей. Летом 2025 года дело прекратил суд за истечением сроков давности. Издание также отмечает, что, по предварительным данным, Козырев недавно мог «вернуться из зоны боевых действий», однако эта информация не подтверждена. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что у Супоницкого и Козырева был «старый конфликт в бизнесе».