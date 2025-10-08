В Алматы казахстанца, который завербовался в ЧВК Вагнера и воевал в Украине, приговорили к пяти годам по статье о наемничестве

Алмалинский районный суд в Алматы назначил пять лет колонии гражданину Казахстана Тимуру Пралиеву, воевавшему в Украине в составе ЧВК Вагнера, пишет казахское издание «Орда» со ссылкой на судебные документы.

Суд признал Пралиева виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах (статья 172 Уголовного кодекса Казахстана).

По данным журналистов «Орды», Пралиев решил вступить в ЧВК Вагнера осенью 2022 года. Он приехал в Краснодар, и с ноября 2022-го по октябрь 2024-го воевал в Украине — в том числе участвовал в штурме Бахмута, после чего получил несколько медалей. В 2023 году Пралиев получил российский паспорт, не отказавшись при этом от гражданства Казахстана.

Также в составе ЧВК Вагнера Пралиев, как пишет «Орда», провел некоторое время в африканской республике Мали, где участвовал в боевых действиях. Уволившись из ЧВК, он отправился на лечение в Минск, затем в Уфу, а потом попытался уехать в США. Его задержали в январе 2025 года после попытки пересечь границу США и Мексики и в итоге депортировали в Казахстан.

На суде, по данным «Орды», Пралиев утверждал, что тяжело болен, и просил назначить ему условное наказание. Его адвокаты настаивали, что как гражданин России он не подсуден в Казахстане, но суд указал, что на момент вербовки в ЧВК Вагнера у Пралиева был только казахстанский паспорт.

