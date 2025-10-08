Театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет, сообщил РБК со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского.

Михаил Почуев / ТАСС / Profimedia

Бартошевич — театровед, историк театра и специалист по творчеству Шекспира. Он много лет вплоть до 2020 года был главой Шекспировской комиссии при Совете по проблемам мировой культуры РАН — его называют одним из крупнейших и самых ярких шекспироведов.

Бартошевич родился в Москве в 1939 году, в 1961 году закончил театроведческий факультет. Отец Бартошевича — один из основателей театра «Современник» Вадим Шверубович, а дед — актер Василий Качалов.

Закончил театроведческий факультет ГИТИСа, где впоследствии преподавал до конца жизни. Выпустил множество книг о Шекспире и о современном театре, записал ряд передач о театре для телевидения.

Бартошевич — лауреат многочисленных премий, в числе которых «Золотая маска» 2020 года, врученная ему «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».