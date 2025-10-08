РКН потребовал от берлинского магазина «Муравей» снять с продажи книгу Саймона Шустера о Зеленском (она вышла в издательстве «Медузы»). Магазин постоянно атакуют хакеры

Роскомнадзор потребовал от берлинского интернет-магазина литературы на русском языке «Муравей» убрать из продажи книгу американского журналиста Саймона Шустера «Шоумен: Владимир Зеленский и война в Украине», выпущенную издательством «Медузы».

Требование было направлено 24 мая 2025 года. РКН просил изъять книгу в течение суток, поскольку она якобы распространяется «Муравьем» «с нарушением закона об информации», рассказали «Медузе» представители магазина.

Почему именно эта книга привлекла внимание Роскомнадзора, неизвестно. На сайте «Муравья» с начала полномасштабной войны есть отдельная рубрика «иноагентской» и «нежелательной» литературы, которая из-за цензуры не может издаваться и продаваться в России.

Магазин не стал изымать книгу «Шоумен» из продажи. После этого сайт «Муравья» перестал быть доступным в России без VPN.

В магазине также рассказали, что его сайт подвергается регулярным хакерским атакам с апреля 2025 года, когда «Муравей» стал генеральным партнером книжной ярмарки русскоязычной литературы «Берлин Бебельплац». Команда магазина заявила, что научилась отражать атаки и продолжит свою работу.

«Остается неясным, каким образом юридическое лицо, зарегистрированнное в Германии, может подпадать под действие указаний Роскомнадзора РФ и должно выполнять его требования», — добавили представители «Муравья».

Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры невозможно напечатать в России. В нашем «Магазе» можно купить не только бумажные, но электронные и аудиокниги. Каждая ваша покупка помогает нашему книжному проекту выжить.