Протестующие напали на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа

В Эквадоре протестующие забросали камнями кортеж президента Даниэля Нобоа во время поездки в провинцию Каньяр, где он собирался представить ряд инфраструктурных проектов, сообщает Reuters.

По словам министра энергетики страны Инес Манзано, на автомобилях кортежа обнаружили следы от пуль. Президент, подчеркнула она, не пострадал.

В рамках расследования нападения на кортеж Нобоа задержаны пять человек, им собираются предъявить обвинения в терроризме и покушении на убийство.

В сентябре, напоминает CNN, на кортеж президента Эквадора нападали протестующие в провинции Имбабура. Тогда автомобили закидали камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Нобоа не пострадал.

Массовые акции протеста в Эквадоре начались после того, как правительство объявило, что прекратит субсидировать дизельное топливо, чтобы сократить государственные расходы, снизить контрабанду топлива и высвободить средства для социальных программ.

Протесты возглавляет Конфедерация коренных народов CONAIE. В CONAIE обвиняют власти в произвольных задержаниях протестующих и насилии со стороны полиции.

В начале октября в 10 провинциях из-за акций протеста было объявлено чрезвычайное положение без запрета мирных собраний.