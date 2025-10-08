Протестующие напали на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа
В Эквадоре протестующие забросали камнями кортеж президента Даниэля Нобоа во время поездки в провинцию Каньяр, где он собирался представить ряд инфраструктурных проектов, сообщает Reuters.
По словам министра энергетики страны Инес Манзано, на автомобилях кортежа обнаружили следы от пуль. Президент, подчеркнула она, не пострадал.
В рамках расследования нападения на кортеж Нобоа задержаны пять человек, им собираются предъявить обвинения в терроризме и покушении на убийство.
В сентябре, напоминает CNN, на кортеж президента Эквадора нападали протестующие в провинции Имбабура. Тогда автомобили закидали камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Нобоа не пострадал.
Массовые акции протеста в Эквадоре начались после того, как правительство объявило, что прекратит субсидировать дизельное топливо, чтобы сократить государственные расходы, снизить контрабанду топлива и высвободить средства для социальных программ.
Протесты возглавляет Конфедерация коренных народов CONAIE. В CONAIE обвиняют власти в произвольных задержаниях протестующих и насилии со стороны полиции.
В начале октября в 10 провинциях из-за акций протеста было объявлено чрезвычайное положение без запрета мирных собраний.