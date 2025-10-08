Физика-ядерщика из Сарова приговорили к 18 годам по делу о донатах РДК, легиону «Свобода России» и проекту «Идите лесом»

2-й Западный окружной военный суд приговорил физика-ядерщика Руслана Шадиева к 18 годам лишения свободы по обвинению в госизмене (275 УК) и финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК), сообщает «Коммерсант».

Шадиеву, как отмечает «Медиазона», 49 лет. Он работал инженером-исследователем 1-й категории в Российском федеральном ядерном центре в городе Саров Нижегородской области. Приговор был вынесен еще в январе 2025 года, в сентября 2-й Апелляционный военный суд оставил решение в силе.

По версии обвинения, Шадиев в 2023 году перевел со своего криптокошелька 1,2 тысячи рублей легиону и «Русскому добровольческому корпусу» ( ). Третьим получателем части денег стал проект «Идите лесом», который помогает россиянам, скрывающимся от призыва или мобилизации.

Согласно решению суда, первые четыре года Шадиев должен провести в тюрьме, а остальные 14 лет — в колонии строгого режима.

«Коммерсант» утверждает, что Шадиев в суде говорил, что не знал, что эти организации входят в реестр террористических, и считал, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По информации газеты, родственники инженера продали свое имущество и перечислили несколько миллионов рублей на поддержку «специальной военной операции». Однако в апелляции приговор оставили без изменений.