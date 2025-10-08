Европарламент предложил запретить называть стейками и колбасами продукты, в которых нет мяса

Депутаты Европарламента подготовили список предложений, направленных на поддержку фермеров стран-членов ЕС.

Среди этих предложений, сообщается на сайте Европарламента, — закрепить использование слов «бургер», «стейк», «эскалоп», «колбаса», «сосиска» только для обозначения изделий, содержащих мясо. Под мясом парламентарии понимают «съедобные части животных». Продукция, в которой использовано «мясо из пробирки», считают авторы предложений, не может называться бургером или стейком.

Также предлагается ввести государственные закупки местной и сезонной сельхозпродукции, запретить импорт зарубежных продуктов, в которых остаточное содержание пестицидов выше предусмотренных в ЕС ограничений и ужесточить требования к маркировке.

Окончательные формулировки закона предстоит согласовать с государствами, входящими в Евросоюз. Консультации начнутся в середине октября.

