Духовное управление мусульман России запретило курьерам-мусульманам доставлять алкоголь и свинину. Глава СПЧ заявил, что этот запрет нарушает Конституцию

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев раскритиковал решение Духовного управления мусульман (ДУМ) России, которое запретило курьерам перевозить некоторые продукты.

7 октября на сайте Духовного управления мусульман появилась , которая разделяет все перевозимые курьерами грузы на дозволенные и запрещенные. Согласно решению Совета улемов от 24 сентября 2025 года, курьерам-мусульманам запрещено перевозить товары, относящиеся к категории «харам». К ним отнесли алкогольные напитки, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинину, мясо животных, «умерщвленных недозволенным способом».

При этом курьерам разрешается перевозить грузы с неизвестным содержанием, например, если продукты находятся в закрытой коробке.

«Если в грузе преобладает дозволенный товар, тогда заработок с доставки будет из категории смешанного с запретным. В таком случае доставка считается допустимой», — говорится в фетве и подчеркивается, что в этом случае «часть дохода, приходящуюся на запретную часть, следует выплатить в качестве милостыни с целью избавления заработка от запретного».

Валерий Фадеев заявил, что решение Духовного управления мусульман противоречит как минимум пяти статьям Конституции России.

Он отметил, что статья 14 закрепляет принцип светского государства, поэтому религиозные организации «не вправе брать на себя функции органов публичной власти». По мнению главы СПЧ, опубликованное заключение фактически направлено на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений, что является компетенцией федеральных органов.

Кроме того, статья 8 Конституции РФ закрепляет принцип единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, а заключение управления «создает искусственные барьеры для такого перемещения». Согласно статье 37, всем гражданам гарантируется свобода труда. «Она реализуется через право граждан свободно выбирать труд, на который они соглашаются», — добавил Фадеев. Он также назвал указание Духовного управления мусульман «безосновательным ограничением свободы труда по признаку религиозной принадлежности», что запрещено 19-й статьей Конституции.

«В-пятых, это решение направлено на разжигание религиозной розни, что прямо запрещено ст. 29 Конституции РФ. Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», — заключил глава СПЧ.