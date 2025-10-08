Bloomberg назвал Криштиану Роналду первым в истории футболистом-миллиардером

Состояние нападающего сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду выросло до 1,4 миллиарда долларов, следует из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Агентство назвало Роналду первым футболистом-миллиардером. Это произошло после того, как 40-летний футболист подписал новый двухлетний контракт с «Аль-Насром» на сумму более 400 миллионов долларов.

Как поясняет Bloomberg, в период с 2002 по 2023 год Роналду заработал 550 миллионов долларов. Кроме того, у него есть десятилетний контракт с Nike на сумму около 18 миллионов долларов в год, он также сотрудничал с такими брендами как Armani и Castrol, что увеличило его состояние более чем на 175 миллионов.

Переход в «Аль-Наср» в 2023 году принес ему еще около 200 миллионов долларов в виде необлагаемой налогами зарплаты и бонусов, а также подписного бонуса в размере 30 миллионов долларов.

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Помимо «Аль-Насра», он выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов — четыре раза в составе «Реала» и один раз в составе «Манчестер Юнайтед». Он также провел 223 матча за сборную Португалии. В 2016 году в ее составе Роналду стал чемпионом Европы.