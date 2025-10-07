Власти оккупированной части Запорожской области заявили, что она обесточена после удара ВСУ

Запорожская область осталась без света, сообщили в региональном Минэнерго, подконтрольном российским властям, которые контролируют часть области. Они утверждают, что электроснабжение прекратилось после удара со стороны ВСУ, в результате которого были повреждены объекты электроэнергетики.

По словам назначенного Россией губернатора Евгения Балицкого, электроснабжения нет на всей территории региона. Россия оккупировала только часть Запорожской области, а областной центр, город Запорожье, остается под контролем Украины. В украинской администрации Запорожской области отключение света пока не комментировали.

Балицкий назвал причиной отключения «террористическую атаку» украинских беспилотников. Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, в области также работают генераторы. В Минэнерго пообещали восстановить электроснабжение «в максимально короткие сроки».