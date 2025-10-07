Войска РФ нанесли удар по Украине дронами и ракетами. Полтава, Сумы и Харьков частично остались без электричества

Железнодорожная инфраструктура и энергетические объекты повреждены в результате массированной атаки войск РФ ночью и утром 7 октября в Полтавской и Сумской областях, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В Полтавской области в результате падения обломков и прямых попаданий беспилотников повреждены частный дом, административное здание, склады, локомотивное депо и подвижной состав поездов, а также энергетический объект. Без света остались 28 юридических и 1070 бытовых потребителей в Полтаве и соседних населенных пунктах.

Из-за атаки временно также задерживались поезда Харьков—Львов, Львов—Харьков, Краматорск—Львов.

В Заречном районе Сум беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры. «Есть повреждения, в частности в жилом секторе. Также есть частичные отключения электроэнергии», — рассказал глава областной администрации Олег Григоров. Поврежден троллейбус, водитель и один из пассажиров обратились за медицинской помощью.

В Немышлянском районе Харькова после атаки дронов произошел пожар на территории гражданского предприятия. Как сообщили местные власти, временно обесточены 10 387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районах города.

Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось, что войска РФ ночью запустили по Украине две ракеты «Искандер-М/KN-23» и 152 беспилотника, включая ударные «Шахеды» и дроны других типов. 88 беспилотников удалось обезвредить.