В Свердловской области двое обвиняемых в изнасиловании школьницы не пришли в суд после вынесения приговора. Их объявили в розыск

Двое обвиняемых в изнасиловании 15-летней школьницы, 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков, не явились в суд Алапаевска Свердловской области после вынесения приговора, сообщают портал E1 и телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката Сергея Самкова.

По версии следствия, в январе 2024 году Шаньгин и Быков совершили «действия сексуального характера с применением насилия в отношении 15-летней школьницы». По словам адвоката Сергея Самкова (он защищает потерпевшую), следствие утверждает, один из обвиняемых пригласил девушку покататься на машине. Она согласилась, и он отвез ее в частный дом, где ее изнасиловали.

Самков рассказал, что 6 октября 2025-го Алапаевский городской суд вынес приговор по этому делу: 11,5 года лишения свободы Шаньгину (часть 3 статьи 132 и часть 3 статьи 131 УК) и 10 лет Быкову (часть 3 статьи 131 УК). По данным издания Ura.ru, во время суда оба обвиняемых находились под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора они не явились.

«Мама девочки очень боится, что они могут отомстить. Неизвестно, что у них на уме. Сейчас дочь только в училище ходит. Сказал, чтобы гуляла сейчас только с собакой. Родственники одного из Александров, скорее всего, знают, где он сейчас находится, но не говорят», — сказал Сергей Самков.

Он добавил, что изначально Следственный комитет в Алапаевске отказался возбуждать уголовное дело, так как было недостаточно показаний.

Суд постановил объявить Шаньгина и Быкова в розыск. Жена Быкова сказала E1, что не знает, где ее муж. По ее словам, они находятся в процессе развода, но это не связано с судебным разбирательством — в виновность Быкова она не верит.