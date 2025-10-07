Мэрия Екатеринбурга просит городское управление МВД разобраться в ситуации с хулиганами, которые «терроризируют» водителей общественного транспорта. Об этом говорится в письме вице-мэра города Рустама Галямова к начальнику управления МВД по Екатеринбургу Виктору Позняку, пишет 66.ru.

«Ситуация стала критической. Дальнейшее усугубление ставит под угрозу безопасность перевозок. В случае, если ситуация не изменится, будем вынуждены приостановить движение трамваев», — говорится в письме. Мэрия попросила установить патрули полиции в опасных районах, провести профилактическую работу с подростками и принять меры по предыдущим жалобам, которые администрация пишет с мая.

Как пишет E1.ru, подростки в основном нападают на трамваи и пассажиров в районе Вторчермет. Первые жалобы появились в мае нынешнего года. По данным издания, сначала подростки, которым на вид 11-15 лет, объединялись в группы и катались на сцепках вагонов трамваев. Однако затем они начали закидывать трамваи грязью, яйцами и камнями, бросали под вагоны петарды и металлические предметы. Некоторые из подростков забегали в салоны трамваев и пытались на ходу открывать двери. Водители и кондукторы говорили, что готовы отказаться от обслуживания районов Солнечный, Вторчермет и Керамика.

Днем 5 октября один из подростков выстрелил из пневматического пистолета в ногу водителя трамвая. Канал «Екатеринбург. Главное» сообщал, что инцидент произошел в районе Вторчермет. Водитель пытался «урезонить» подростков, которые «развлекались во время движения», в итоге ему выстрелили в ногу. Стрелявшего задержали, им оказался ученик девятого класса.

В июне сообщалось, полицейские выяснили, где собираются подростки, и пришли к ним вместе с «представителями народной дружины». Подростков задержали, провели с ними профилактическую беседу и отпустили.

По данным издания ЕАН, борьбой с подростками, которые нападают на трамваи, займутся члены местной националистической организация «Русская община». Они собираются организовать для подростков «нормальный досуг».