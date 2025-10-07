Tesla представила свои «самые доступные» электрокары Model Y Standard и Model 3 Standard. Нет, они не стоят 25 тысяч долларов, как обещал Маск

Производитель электромобилей Tesla 7 октября представил свои «самые доступные автомобили» — Model Y Standard и Model 3 Standard.

«Сверхнизкая стоимость владения, безопасность и лучшие функции Tesla, которые вы любите», — говорится в сообщении Tesla в соцсети X.

Цены на Model Y Standard без учета доставки и сборов начинаются от 40 тысяч долларов, а на Model 3 Standard — от 37 тысяч долларов. Обе модели доступны для заказа, поставки намечены на декабрь 2025 года.

По заявлению Tesla, запас хода обоих автомобилей составляет примерно 515 километров. Оба электрокара получили 15,4-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, интегрированный голосовой помощник на базе Grok, подогрев сидений первого ряда, подогрев рулевого колеса и двухцветный салон из текстиля и экокожи.

Как пишет The Verge, Model 3 Standard и Model Y Standard основаны на обновленных моделях, известных как «Highland» и «Juniper», которые вышли в 2024 и 2025 годах соответственно.

При этом Tesla убрала из урезанных версий многие стандартные опции. Компания отказалась от передних и задних световых балок, складывающихся электрозеркал, дисплея для второго ряда сидений и подсветки около дверей. Кроме того, 19-дюймовые колесные диски заменили на более компактные 18-дюймовые, а в системе помощи водителю отказались от функции автоматического подруливания. В Model Y Standard нет панорамной стеклянной крыши, а в Model 3 Standard есть.

Окраска автомобилей ограничена стандартным серым цветом, а также белым (+1000 долларов к стоимости машины) или черным (+1500 долларов).

Глава Tesla Илон Маск многие годы обещал, что компания выпустит элекрокары, которые будут стоить 25 тысяч долларов. Впервые он заявил об этом в интервью в 2018 году: «Автомобиль за 25 тысяч долларов — это то, что мы можем сделать». Затем, в 2020-м, он сказал, что Tesla сможет производить более 20 миллионов таких автомобилей в год. Однако в дальнейшем Маск тормозил разработку более дешевого электрокара Tesla, а также сомневался в том, что производство такого автомобиля в принципе необходимо. Как пишет The Verge, представленные «самые доступные» машины Tesla «значительно отличаются» от того, что Маск обещал годами.

