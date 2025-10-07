Суд в Москве вынес заочный приговор Татьяне Лазаревой по делу об «иноагентстве». Ей добавили полгода колонии к сроку за «оправдание терроризма»

Пресненский суд Москвы заочно вынес приговор телеведущей Татьяне Лазаревой по делу о неисполнении обязанностей «иноагента». Ей назначили один год и девять месяцев исправительных работ, сообщает «Медиазона».

Поводом для дела стали два поста в телеграм-канале «Лазарева тут!», опубликованные в феврале 2025 года без плашки «иноагента». До уголовного дела на Лазареву дважды составляли протоколы по аналогичной административной статье.

Прокурор требовала приговорить телеведущую к году колонии по этому обвинению.

Адвокат Леонид Соловьев заявил в суде, что статья, которая вменяется Лазаревой, — политически мотивированная, а в действиях ведущей нет состава преступления. Он попросил ее оправдать.

Власти России объявили Татьяну Лазареву «иностранным агентом» летом 2022 года.

В декабре 2024-го суд в России заочно приговорил Лазареву к шести с половиной годам колонии по статье об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Поводом для дела стало ее интервью, в котором она говорила «это ужасно, но я радуюсь» об атаках беспилотников ВСУ по российским городам.

Общий срок, назначенный Лазаревой с учетом приговора по делу об «иноагентстве», — семь лет колонии.

Интервью Татьяны Лазаревой

«Мы очень отличаемся от нового поколения. Нам в этом мире уже нет места» Интервью Татьяны Лазаревой. Она запустила новое шоу о подростках в эмиграции — для того, чтобы поддержать их родителей

Интервью Татьяны Лазаревой

«Мы очень отличаемся от нового поколения. Нам в этом мире уже нет места» Интервью Татьяны Лазаревой. Она запустила новое шоу о подростках в эмиграции — для того, чтобы поддержать их родителей