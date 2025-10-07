Росэнергоатом: беспилотник ВСУ пытался атаковать охладительную башню Нововоронежской АЭС

Боевой беспилотник ВСУ в ночь на 7 октября пытался атаковать Нововоронежской АЭС, заявили в компании Росэнергоатом.

В сообщении говорится, что беспилотник был подавлен «техническими средствами». После столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС дрон взорвался.

По данным Росэнергоатома, разрушений и пострадавших нет, но на охладительной башне остался «темный след».

«Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу станции», — заявили в компании.

Минобороны России в своей сводке о сбитых беспилотниках сообщало, что в ночь на 7 октября средства ПВО сбили на Воронежской областью 18 украинских беспилотников.