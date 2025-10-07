На фронте 2 августа погиб житель города Кемерово Семен Карманов, у которого была полученная еще в детстве третья группа инвалидности и диагностированная задержка интеллектуального развития. Об этом рассказала «Медиазоне» сестра Карманова Анастасия.

В извещении военкомата сообщается, что Карманов погиб в результате ранения в голову. Его похоронили в закрытом гробу. Другие обстоятельства гибели родственникам неизвестны.

Семену Карманову было 27 лет. Его забрали в армию в 2023 году из колонии, где он отбывал срок из-за кражи. На свободу Карманов должен был выйти в апреле 2024 года, но осенью 2023-го подписал контракт с Минобороны.

Мать Карманова Светлана рассказывала, что из-за ее сын так и не научился читать. Она предполагала, что подписать контракт Семена заставили, воспользовавшись его доверчивостью. «Он не мог ее [эту бумагу] прочитать, и эти менты с зоны этим воспользовались! Инвалид — да и хрен с ним», — говорила Светлана.

По словам сестры Семена Анастасии, брат говорил ей, что на него оказывали давление в колонии. «Я так поняла, что он подумал, что если не согласится, то ему, допустим, придется отбывать большее наказание на этой же зоне», — рассказывала она.

