Платформа для публикации фото и видео Instagram объявила, что запускает собственную премию, которой будет отмечать 25 лучших авторов, сообщает The Hollywood Reporter.

Победители будут представлять различные темы и категории контента, от моды и макияжа до спорта и развлечений.

Лауреаты премии получат физические кольца, разработанные английским модельером Грейс Уэльс Боннер, а в их профилях появятся золотые кольца вокруг аватарки и историй.

Лауреатов объявят в 2026 году, сообщается в блоге Instagram.