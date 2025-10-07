Instagram учредил Rings — собственную премию для авторов
Источник: The Hollywood Reporter
Платформа для публикации фото и видео Instagram объявила, что запускает собственную премию, которой будет отмечать 25 лучших авторов, сообщает The Hollywood Reporter.
Победители будут представлять различные темы и категории контента, от моды и макияжа до спорта и развлечений.
Лауреаты премии получат физические кольца, разработанные английским модельером Грейс Уэльс Боннер, а в их профилях появятся золотые кольца вокруг аватарки и историй.
Лауреатов объявят в 2026 году, сообщается в блоге Instagram.