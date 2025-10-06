Министр энергетики России Сергей Цивилев, выступая на конференции «Газпром Нефти», призвал устраивать на работу в IT вернувшихся с фронта военных, пишет РБК.

По словам Цивилева, «война сейчас — это тоже IT». Он добавил, что там «используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт». IT-отрасль, заявил Цивилев, должна помочь специалистам адаптироваться в мирной жизни.

«Многие IТ-специалисты в 2022-м сбежали из России, и слава богу. Все получилось и без них, в стране остались лучшие кадры», — сказал министр.

После начала войны в феврале 2022 года и последовавшего в сентябре объявления мобилизации Россию покинули, по, оценкам Минцифры, около 10% сотрудников IT-компаний, или более 100 тысяч человек. Весной 2025 года министр финансов России Антон Силуанов, как передавал ТАСС, утверждал, что многие уехавшие айтишники вернулись в страну после введения льготной ипотеки и льготного налогообложения для IT-компаний. Проект OutRush, который занимается изучением миграции россиян после начала войны, подсчитывал, что с лета 2023 года по лето 2024 года в Россию вернулись только 8% эмигрантов. Также проект изучил профессиональный срез уехавших — чуть меньше половины (43%) оказались заняты в IT-сфере, выяснил OutRush.

Сергей Цивилев занимает пост министра энергетики с мая 2024 года, а до этого он был губернатором Кемеровской области. Его жена Анна Цивилева, которая, как выяснили журналисты, приходится двоюродной племянницей Владимира Путина, в апреле 2023 года возглавила государственный фонд поддержки участников войны под названием «Защитники Отечества». С июня 2024 года она также занимает пост замминистра обороны.