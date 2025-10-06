В России начали блокировать мобильный интернет на иностранных сим-картах. Блокировка действует в течение суток после въезда в страну

Пользователи иностранных сим-карт столкнулись с отсутствием мобильного интернета на территории России. Об этом 6 октября сообщили телеграм-канал о путешествиях «Ну че, народ, погнали!», телеграм-канал Mobile Review и издание Rozetked.

«В чатах жалуются на полное отсутствие мобильного интернета на симках из других стран. Вероятно, блокируются не отдельные операторы, а [вся передача данных в роуминге] на картах, выпущенных за рубежом. При этом мобильная связь и СМС продолжают работать в обычном режиме», — написал канал «Ну че, народ, погнали!»

Проблемы с мобильным интернетом коснулись как физических симок, так и eSIM. Первые сообщения об этом появились в ночь на 6 октября, сообщает «Ну че, народ, погнали!». Mobile Review пишет, что мобильный интернет для иностранных сим-карт в России начали блокировать еще на прошлой неделе — сначала в прифронтовых, а затем и в других регионах.

Телеком-сервис Unisim подтвердил Rozetked перебои с мобильным интернетом. По словам источника издания, они связаны с так называемым «периодом охлаждения», который российские власти планировали вводить для иностранных сим-карт в целях безопасности, поскольку такие симки могут использоваться для дистанционного управления боевыми дронами.

«Период охлаждения» в августе анонсировало Минцифры. Планировалось, что он составит пять часов (то есть сим-карта будет неактивна в течение первых пяти часов после приезда ее владельца в Россию). Официально о запуске «периода охлаждения» не сообщалось. Однако из слов собеседника Rozetked следует, что он уже запущен и длится «до 24 часов». Официально эта информация не подтверждена.

Обновлено. Белорусские мобильные операторы МТС и А1 сообщили своим абонентам, что в России с 6 октября по решению властей начали блокировать не только мобильный интернет, но и смски на иностранных сим-картах. Блокировка применяется автоматически после регистрации сим-карты в российских сетях и снимается через 24 часа, однако если симка будет неактивна следующие три дня, 24-часовую блокировку возобновят. Звонки при этом остаются доступны, уточнили операторы.

