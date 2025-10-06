В Красноярском крае несколько дней сотни человек ищут семью с пятилетним ребенком, которые пропали во время похода. Искать их с воздуха не позволяет плохая погода

В Партизанском районе Красноярского края продолжается поиск семьи Усольцевых, о судьбе которых ничего не известно с 28 сентября, когда они ушли в поход. Поиски семьи с воздуха невозможны из-за плохих погодных условий, сообщил ТАСС координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин.

«Отрабатываются различные задачи. Погодные условия тяжелые. Нет возможности работать с воздуха. Работаем с земли», — сказал он.

Усольцевы — жители Железногорска. Сергей — бизнесмен, директор компании «Поливест-Железногорск», его жена Ирина — психолог и коуч. 28 сентября Сергей и Ирина вместе со своей пятилетней дочерью отправились с базы отдыха в поход по туристической тропе в Кутурчинское Белогорье — к горе Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин. По данным источника NGS24, через несколько часов после начала похода погода резко ухудшилась, начался сильный ливень.

Вечером 30 сентября в полицию обратился старший сын Усольцевых, который заявил, что родители не выходят не связь. Активные поиски семьи начались 2 октября, пишет ТАСС. Недалеко от горы вскоре нашли машину, где были только женские вещи, детское кресло и пакеты. Никакого туристического снаряжения следователи там не обнаружили. Очевидцы рассказали, что встречали семью с большими туристическими рюкзаками в начале маршрута.

Первая группа, искавшая Усольцевых, насчитывала 50 человек, среди них были местные жители, волонтеры, спасатели и полиция. 3 октября семью искали уже 200 человек.

В красноярской организации «Поиск пропавших детей» рассказали, что местность, где идут поиски, — это «тяжелая тайга с буреломами, снегом, крутыми склонами и густым лесом». При этом главную опасность представляют кутурчинские скалы, где много расщелин и обрывов. И местные туристы, и поисковики также говорят, что в этой местности много медведей. В региональном Следственном комитете рассказали ТАСС, что, по одной из версий, Усольцевы могли увидеть медведя, испугаться, потерять ориентир и заблудиться.

Знакомые и коллеги Усольцевых рассказали, что они опытные туристы. К утру 6 октября численность поисково-спасательной группы была увеличена до 356 человек и 47 единиц техники.