Меркель заявила, что Польша и страны Балтии помешали провести переговоры с Россией до начала войны

Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, заявила в интервью венгерскому изданию Partizan бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Причиной такого решения, по ее словам, стали опасения, что страны ЕС не смогут выработать единую политику по отношению к России.

Невозможность напрямую вести переговоры с Путиным, подчеркнула она, повлияла на дальнейшей развитие событий.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», — отметила она. По словам Меркель, это будет возможно, если Европа «выступит в качестве реального сдерживающего фактора и поддержит Украину».

Также в интервью Меркель заявила, что не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европе. При этом, по словам Меркель, она не поддерживает решение Венгрии не отказываться от импорта российских энергоносителей.

Ангела Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 по декабрь 2021 года.

Что еще говорила Меркель о Путине и России

«Он сказал мне: „Ты не будешь вечно канцлером“. Я подумала: „Ты тоже не будешь вечно президентом“» Выходят мемуары Ангелы Меркель. Она вспоминает разговоры с Путиным и Трампом — и объясняет отказ одобрить вступление Украины в НАТО

