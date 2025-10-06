Бывшего министра Михаила Абызова арестовали по новому обвинению. Он уже отбывает 12 лет по делу о коррупции

Тверской районный суд Москвы назначил бывшему министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову арест до 6 декабря по новому уголовному делу — о мошенничестве в особо крупном размере.

Новое уголовное дело касается хищения средств Российской венчурной корпорации (РВК). По данным РБК, оно выделено из дела бывшего директора департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева, возбужденного в 2018 году.

Дело против Абызова, по данным источников РБК, связано с инвестициями в американскую компанию Alion Energy, из-за которых ранее был осужден глава РВК Александр Повалко. Речь идет об инвестициях в размере 600 тысяч долларов — при том, что, по версии следствия, компания Alion Energy находилась в предбанкротном состоянии. Абызов, по данным Forbes, тоже инвестировал в Alion Energy. Следствие считает, что Абызов воспользовался служебным положением с целью привлечь инвестиции в этот бизнес.

«Ведомости» пишут со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, что ущерб по новому делу составляет более 300 миллионов рублей.

Сам Абызов своей вины не признает. «Какого-либо отношения к хищению средств РВК я не имел и иметь не мог», — сказал он в Тверском суде (цитата по «Интерфаксу»). По словам бывшего министра, его инвестиции РВК в Alion Energy «носили легальный характер».

Михаил Абызов с 2012 по 2018 годы занимал пост министра по делам открытого правительства. В марте 2019 года его задержали, а затем обвинили в мошенничестве и в организации преступного сообщества. В декабре 2023 года суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 80 миллионов рублей. В момент возбуждения нового уголовного дела Абызов отбывал срок, его этапировали в Москву для разбирательства.

