В Запорожье в результате российского удара погиб один человек, еще 10 пострадали. Львов частично остался без света

Российские войска в ночь на 5 октября нанесли комбинированный удар по Запорожью, используя беспилотники и управляемые авиабомбы. Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

По его информации, один человек погиб, еще 10 получили ранения. Повреждены многоэтажные жилые дома, частные дома, автомобили. Пожар произошел на территории одного из предприятий.

Федоров также сообщил, после ночной атаки 67 тысяч абонентов в городе Запорожье остаются без света, а также еще шесть тысяч абонентов в Запорожской районе. «Энергетики уже начали работы по восстановлению, плановый срок завершения — до конца суток», — заявил он.

Российские войска также атаковали ракетами и дронами Львов, сообщил мэр города Олег Садовый.

По его словам, часть города осталась без света. Он заявил, что после российской атаки началось несколько пожаров, горит в том числе индустриальный парк Sparrow.