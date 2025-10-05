Аэропорт Вильнюса на несколько часов приостанавливал работу из-за воздушных шаров. Власти заявили, что они прилетели со стороны Беларуси, в них были сигареты

Над аэропортом Вильнюса на несколько часов закрывали воздушное пространство из-за группы воздушных шаров. Об этом сообщается на странице аэропорта в фейсбуке.

Воздушные шары, которые двигались в сторону аэропорта, заметили 4 октября в 22:16 по местному времени (совпадает с московским). Прием и отправка самолетов была приостановлена. Воздушное пространство над аэропортом открыли в 04:50.

По данным аэропорта, ограничения затронули около 30 рейсов и почти шесть тысяч пассажиров. «В течение дня возможны задержки рейсов из-за нарушения ротации экипажей и воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Национальном центре управления в кризисных ситуациях Литвы (NKVC) позже заявили, что воздушное пространство страны нарушили 25 метеозондов, которые обычно используются контрабандистами. По словам представителя центра Дарюса Баты, воздушные шары прилетели со стороны Беларуси.

Служба охраны государственной границы сообщила, что в шарах находилось 12 тысяч пачек сигарет.

В мае 2025 года пограничная служба Литвы сообщала о резком росте количества использования воздушных шаров для передачи контрабанды из Беларуси. Только за первые пять месяцев года были зафиксированы более 230 таких случаев — больше, чем за весь 2024 год.

За последние несколько недель из-за дронов, принадлежность которых официально неизвестна, неоднократно прерывали работу аэропорты нескольких европейских стран, в том числе Германии, Дании, Норвегии.