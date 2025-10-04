В Сумской области под удар России попал поезд. Ранены более 30 человек

Вооруженные силы РФ атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области, сообщил глава региональной администрации Олег Григоров 4 октября. По его словам, под удар попал пассажирский поезд Шостка-Киев.

Ранения получили около 30 человек, пострадавших госпитализировали, рассказала «Суспiльне» глава Шосткинской администрации Оксана Тарасюк.

Глава области опубликовал фотографию поезда после удара, на снимке видно, что как минимум в одном вагоне произошел пожар.

Судя по видео очевидцев, в соседнем поезде выбило окна.

После российских ударов по критической инфраструктуре Шостка полностью осталась без электричества, сообщает Сумыоблэнерго.