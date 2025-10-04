Трое туристов сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке. Один человек погиб

Трое туристов сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, сообщает региональное управление МЧС.

Один из туристов смог вызвать спасателей и попросил о помощи. Сотрудники МЧС и медработники Центра медицины катастроф высадились на высоте 1500 метров, чтобы найти пострадавших.

Спасатели нашли одного из туристов мертвым. Одна из девушек, которая сорвалась вместе с ним, получила тяжелые травмы. Рядом с ней находятся спасатели.

Третья туристка не пострадала, сотрудники МЧС начали спускать ее на высоту 1500 метров. В ведомстве отметили, что спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона.

Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС, добавили в ведомстве.

В Следственном комитете сообщили, что проводят проверку из-за случившегося.