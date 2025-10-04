Партия Андрея Бабиша выиграла выборы в парламент Чехии

Партия бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша выиграла выборы в палату депутатов парламента Чешской Республики, сообщил телеканал ČT 24.

По итогам подсчета более 99% голосов центристское движение Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) набирает 34,69% и может рассчитывать на 80 мест в 200-местном парламенте. Правоцентристкая коалиция «Вместе» (Spolu) действующего премьер-министра Петра Фиалы получила 23,25% голосов и 52 мандата.

Также в парламент прошли центристское либеральное движение «Старосты и независимые» (11,18% голосов и 22 мандата), Пиратская партия (8,86% и 18 мандатов), партия евроскептиков «Свобода и прямая демократия» (7,81% и 15 мандатов) и правая партия «Автомобилисты для себя» (6,79% и 13 мандатов).

Остальные политические силы получили меньше пяти процентов голосов и не пройдут в парламент.

Андрей Бабиш объявил, что будет вести переговоры о создании коалиции вместе с партиями «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты для себя». По его словам, он будет добиваться формирования однопартийного правительства во главе с ANO.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил движение ANO с победой на парламентских выборах.

Андрей Бабиш занимал пост премьер-министра Чехии с декабря 2017-го по декабрь 2021 года. Его партия на парламентских выборах 2021 года потерпела поражение, уступив альянсу «Вместе».