ВС РФ нанесли удары ракетами и дронами по нескольким областям Украины

Российские военные в ночь на 3 октября атаковали Украину дронами и ракетами.

Об ударах российских беспилотников по территории региона сообщили главы Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Сумской областей.

По Харьковской области, по данным главы областной администрации Олега Синегубова, ВС РФ помимо беспилотников нанесли удар 13 ракетами. Разрушения получили жилые дома, административные и коммерческие здания в 10 населенных пунктах, пострадали два человека.

В Херсонской области, сообщил глава региона Александр Прокудин, под ударами дронов, авиации и артиллерии оказались десятки населенных пунктов. Повреждены два многоэтажных и 11 частных домов, за сутки ранения получили пять человек.

Российские ракеты в ночь на 3 октября ударили и по Полтавской области. В Полтаве из-за аварийного отключения электричества было прервано движение общественного транспорта в части центра города. Часть городских школ в пятницу переведены на онлайн-обучение.

«Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших», — заявил глава Полтавской области Владимир Когут.