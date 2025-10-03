Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, в 2022 году вышедшую в эфир с антивоенным плакатом, объявили «иностранным агентом»

Минюст РФ объявил «иностранным агентом» бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.

«Иноагентами» также были объявлены журналист Григорий Амнуэль, бывшая муниципальный депутат Мария Соленова и сетевой проект «I NEWS».

Овсянникова получила известность весной 2022 года, когда появилась в эфире программы «Время» с антивоенным плакатом. Через несколько месяцев против нее завели дело о «фейках» об армии, после чего Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста и покинула Россию. В октябре 2023 года она заочно получила восемь с половиной лет колонии. Вскоре по иску бывшего мужа ее лишили родительских прав.

