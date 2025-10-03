Правительство Великобритании назначило епископа Лондона, 64-летнюю Сару Муллали архиепископом Кентерберийским — духовным лидером Англиканской церкви. Об этом сообщает The Guardian.

Бывшая медсестра Сара Муллали стала первой женщиной-архиепископом Кентерберийским за всю 1400-летнюю историю этой должности, отмечает Reuters. Интронизация нового архиепископа Кентерберийского запланирована на март 2026 года.

В 2017 году Муллали была назначена епископом Лондона, став первой женщиной и на этом посту.

The Guardian отмечает, что решение о назначении Муллали архиепископом Кентерберийским может вызвать недовольство у более консервативных групп в англиканской церкви, в том числе ее зарубежных представительств. «Глобальная роль архиепископа — быть духовным лидером для 85 миллионов англикан по всему миру. Предыдущие архиепископы сталкивались с необходимостью балансировать между консервативными церквями в африканских странах (где гомосексуальность в некоторых из них под запретом) и более либеральными голосами Запада», — отмечает издание.

Муллали сменила на должности архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, который занимал этот пост с 2013 года. Его отставка произошла на фоне публикации доклада по делу связанного с церковью британского юриста Джона Смайта. В ходе проверки независимая группа расследователей установила, что юрист подвергал мальчиков и молодых мужчин физическому и сексуализированному насилию в разных приходах англиканской церкви в 1970-1980-х годах. Смайт не был привлечен к ответственности — он умер в 2018 году. Авторы доклада пришли к выводу, что высокопоставленные должностные лица церкви знали о преступлениях Смайта, но своим бездействием покрывали его. В частности, Джастина Уэлби критиковали за то, что после вступления в должность архиепископа Кентерберийского он мог помочь привлечь Смайта к ответственности, если бы обратился в полицию, но не сделал этого.