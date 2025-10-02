В Нижнем Новгороде задержали дочь журналистки Ирины Славиной, совершившей самоубийство у здания МВД — за попытку возложить цветы у места гибели матери
В Нижнем Новгороде полиция задержала Маргариту Мурахтаеву — дочь журналистки Ирины Славиной, совершившей самоубийство у здания местного УМВД, — за попытку возложить цветы у места гибели матери, сообщает «Медиазона».
2 октября — пятая годовщина гибели Славиной. Как рассказала сама Мурахтаева, когда она попыталась оставить цветы, к ней подошли полицейские и «начали задавать вопросы, спрашивать документы и фотографировать», объяснив это тем, что им «пришло объявление, что 1 октября принесут цветы».
Полицейские не смогли объяснить, что именно противозаконного делала Мурахтаева, однако задержали ее и отвезли в один из городских отделов полиции.
Вскоре Мурахтаева рассказала, что ее отпустили из отдела полиции.
Главный редактор независимого нижегородского издания Koza Press Ирина Славина подожгла себя у здания регионального управления МВД 2 октября 2020 года. От полученных ожогов 47-летняя журналистка скончалась на месте.
Славина на протяжении длительного времени сталкивалась с угрозами и давлением властей, ее часто задерживали и арестовывали по административным статьям. Накануне самоубийства у нее дома прошел обыск в рамках уголовного дела по статье о деятельности «нежелательной организации», по которому она проходила свидетелем. Тогда же она написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Родные Славиной на протяжении долгого времени после ее гибели пытались добиться возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства, однако им это так и не удалось.