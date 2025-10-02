Латвия запретила въезд в страну актеру Станиславу Садальскому

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила, что российского актера Станислава Садальского включили в список «нежелательных для Латвии лиц». Об этом она сообщила в соцсети X.

Садальскому на неопределенный срок запрещен въезд в Латвию.

Что именно стало поводом для запрета на въезд в страну Садальскому, министр не уточнила.

Delfi пишет, что Садальский поддерживает российское вторжение в Украину. В интервью 2023 года он говорил, что в Украине «унижают» русский народ и русский язык. «Сделал бы Зеленский русский язык государственным… Но нет, видимо, американцы не дают. Поэтому как бы они ни прыгали, они будут только в проигрыше. Я — русский. Хотя русских у меня в роду нет — есть украинцы, цыгане, белорусы, поляки, евреи. Но я себя считаю русским. Я — русский артист. Поэтому я за Россию. За Россию я просто порву», — говорил актер.

Издание также отмечает, что летом 2025 года Садальский приезжал в Юрмалу и заявил после этого, что был рад возможности говорить по-русски, а не на «этом непонятном языке».