Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал отправить на фронт депутата Госдумы, генерал-полковника , который публично раскритиковал планы властей по переименованию городов в Чечне.

25 сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому три чеченских города Серноводское, Шелковская и Наурская будут переименованы в Серноводск, Терек и Нерве соответственно. На заседании Шаманов выступил против инициативы. «В Чеченской республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свою исторические названия. Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — сказал он тогда.

2 октября Кадыров отреагировал на заявление Шаманова в своем телеграм-канале. Он назвал «наглой ложью» и «пустыми воплями» слова генерала о «переписывании» истории. По словам главы Чечни, решения о переименовании населенных пунктов принимались с учетом мнений всех национальностей, проживающих там — «включая русских и казаков».

«Обращаюсь к тебе лично, Шаманов. Если слово „патриот“ для тебя не пустой звук, собирай своих таких же сторонников и отправляйся на передовую в зону . Посмотрим на твои „умения“. Твой „богатый опыт“, который ты накопил, издеваясь над мирным населением, нам известен не понаслышке. Поэтому ты не имеешь морального права сидеть в Думе и выдавать себя за „народного защитника“. Перестань прятаться за депутатским мандатом и громкими словами», — написал Кадыров в телеграме.

Одновременно с этим ЧГТРК «Грозный» опубликовала выступление Кадырова на мероприятии, посвященном Дню учителя. Там он тоже выступил с критикой Шаманова, призвав отправить генерала под суд.

«Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия Шелковской и Наурской, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом, который выводил в поле и расстреливал мужское население. Эти преступления обойдутся ему боком и вернутся к нему самому», — сказал Кадыров.