В Ярославле произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ
В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез», принадлежащий «Славнефти». Российские телеграм-каналы, в том числе Astra, публикуют кадры с горящим предприятием.
Власти Ярославской области подтвердили факт пожара на одном из НПЗ, но не стали уточнять его название. Глава региона Михаил Евраев подчеркнул, что причина пожара — техногенная, а не удар дронов.
«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было», — написал губернатор в соцсетях.
«Ярославнефтеоргсинтез» — пятый по мощности нефтеперерабатывающий завод в России.
По российским НПЗ регулярно наносят удары украинские беспилотники. Из-за атак дронов предприятия частично или полностью останавливают работу, что, среди прочего, приводит к дефициту топлива и росту цен на него.