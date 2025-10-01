В Ярославле произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ

В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез», принадлежащий «Славнефти». Российские телеграм-каналы, в том числе Astra, публикуют кадры с горящим предприятием.

Власти Ярославской области подтвердили факт пожара на одном из НПЗ, но не стали уточнять его название. Глава региона Михаил Евраев подчеркнул, что причина пожара — техногенная, а не удар дронов.

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было», — написал губернатор в соцсетях.

«Ярославнефтеоргсинтез» — пятый по мощности нефтеперерабатывающий завод в России.

По российским НПЗ регулярно наносят удары украинские беспилотники. Из-за атак дронов предприятия частично или полностью останавливают работу, что, среди прочего, приводит к дефициту топлива и росту цен на него.

