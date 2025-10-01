В Одессе девять человек погибли из-за ливня

В Одессе в результате ливня и вызванных им подтоплений погибли девять человек, в том числе ребенок, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сильный дождь в Одессе начался 30 сентября, за семь часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков, рассказал мэр Геннадий Труханов.

Из-за сильного дождя весь общественный транспорт в Одессе приостановил работу.

В сообщении ГСЧС говорится, что спасатели всю ночь эвакуировали людей из затопленных мест, доставили автомобили и откачивали воду из зданий. «Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств», — заявили в спасательной службе.

По словам Труханова, утром 1 октября часть общественного транспорта снова заработала.