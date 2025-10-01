В Алтайском крае «политеховского маньяка» приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство 11 женщин. Его не могли поймать больше 20 лет

Суд в Алтайском крае приговорил к 25 годам лишения свободы 54-летнего Виталия Манишина, известного как «политеховский маньяк», за убийство 11 женщин.

Первые семь лет Манишин проведет в тюрьме, оставшиеся 18 — в колонии строгого режима.

Суд счел доказанной вину Манишина в убийстве и изнасиловании 11 женщин и девушек, пятеро из которых были несовершеннолетними. Как установил суд, Манишин знакомился с молодыми девушками под предлогом помощи с поступлением в вуз или с поиском работы.

Первое доказанное убийство преступник совершил в 1989 году, остальные — в 1999-2000 годах. Из-за истечения срока давности ему не могло быть назначено пожизненное заключение.

«Политеховского маньяка» не могли поймать более 20 лет. Манишин был задержан только в 2023 году. На тот момент он занимал должность замглавы администрации Калманского района Алтайского края.