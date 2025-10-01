Центробанк запустил голосование о новом дизайне 500-рублевой купюры. Она будет посвящена Пятигорску

На сайте Банка России стартовало онлайн-голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Она будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице — городу Пятигорску.

Участникам голосования предлагается выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, для оборотной — из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В качестве вариантов достопримечательностей Пятигорска предложены:

Академическая (Елизаветинская) галерея,

беседка «Эолова арфа»,

горы Бештау и Машук,

Лермонтовская галерея,

скульптура орла на горе Горячей.

Варианты символов Северо-Кавказского федерального округа следующие:

башенные комплексы Войнушки и Эрзи в Ингушетии,

Большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкессии,

гора Эльбрус,

курорт Домбай,

Грозный-Сити и Национальная библиотека Чечни,

Дербентская крепость в Дагестане,

картинная галерея Черкесска,

Нарзанная галерея Кисловодска,

памятник матери в Магасе,

Северо-Кавказская филармония в Кисловодске,

скульптура «Фатима, держащая солнце» и Художественный музей во Владикавказе,

Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии,

Черкесская ГЭС в Дагестане.

Те достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, будут использованы художниками Банка России и Гознака при разработке композиции банкноты.

Предполагается, что при этом купюра сохранит традиционную сиренево-фиолетовую цветовую гамму.

Голосование продлится до 14 октября.

Современная купюра 500 рублей посвящена Архангельску. На ней изображен памятник Петру I на фоне парусника в порту города, а на оборотной стороне — Соловецкий монастырь.

В рамках модернизации банкнот Банк России собирается обновить все купюры от 10 до 5000 рублей, посвятив каждую из них одному федеральному округу РФ. ЦБ уже обновил банкноты номиналом 100 рублей (на них изобразили Москву и Центральный федеральный округ), а также 5000 рублей (их посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу).

В октябре 2023 года ЦБ ввел в обращение, но сразу же приостановил выпуск новой тысячерублевой купюры из-за критики Русской православной церкви. На новой банкноте, посвященной Приволжскому федеральному округу, были изображены башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц, а также Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей Дворцовой церкви (в годы СССР с нее сняли крест). В РПЦ тогда заявляли, что дизайнерам следовало бы изобразить бывшую церковь на банкноте вместе с крестом, и призвали выбирать изображения на купюрах «более тщательно», «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть». Новый дизайн банкноты 1000 рублей Центробанк обещает представить в конце 2025 года.