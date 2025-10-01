На севере Германии заметили группы дронов. Власти предполагают, что они следили за объектами инфраструктуры 

Неизвестные беспилотники, замеченные в конце сентября 2025 года в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, вероятно, вели слежку за важными объектами инфраструктуры. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на внутренний доклад одного из немецких ведомств.

Согласно отчету, примерно в 21:00 по местному времени 25 сентября два небольших дрона были замечены над территорией военно-морской верфи концерна Thyssenkrupp (один из крупнейших концернов Германии, занимается в том числе производством военных судов — прим. «Медузы»). Вскоре «группа дронов» была замечена над неназванной университетской клиникой, а около 22:00 — над прибрежной электростанцией.

Кроме того, крупный дрон и несколько мелких были замечены над бухтой в городе Киль (столица земли Шлезвиг-Гольштейн) и над Кильским земельным домом — резиденцией парламента земли Шлезвиг-Гольштейн.

Местная полиция установил, что группы беспилотников пролетали параллельными траекториями и считают их целью — изучение объектов на земле. Дроны облетели с востока на запад большие участки Кильского канала, соединяющего Балтийское и Северное море.

Министр внутренних дел федеральной земли Сабина Зюттерлин-Вак еще на прошлой неделе говорила, что МВД расследует пролет дронов в том числе на предмет возможного шпионажа и диверсии.

По информации Der Spiegel, подозрительные беспилотники 25 сентября также были замечены над базой вооруженных сил Германии в населенном пункте Заниц около Ростока в земле Макленбург — Передняя Померания, а на следующий день — около штаба военно-морских сил Германии в Ростоке. В понедельник, 29 сентября, полиция снова зафиксировала подозрительные дроны в районе портового терминала в Ростоке. В отчете говорится, что дроны двигались «согласовано и в координации». Установить операторов дронов не удалось.

Шлезвиг-Гольштейн — одна из 16 федеральных земель Германии, расположена на севере страны и граничит в том числе с Данией.

В Дании на протяжении всей последней недели ежедневно фиксировались неопознанные дроны. Из-за беспилотников несколько раз властям приходилось приостанавливать работу аэропортов, в том числе однажды — аэропорта Копенгагена. Власти Дании характеризовали появление неопознанных дронов как «гибридную войну». Они отмечали, что не располагают доказательствами причастности России к инцидентам.

